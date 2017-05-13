Яшин и Дехтярёв провели трансляцию матча Россия – Словакия в «МЕГА Белая Дача»

13 мая в «МЕГА Белая Дача» прошло мероприятие под эгидой «Чемпионата» – трансляция матча Россия – Словакия в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею. Матч для собравшейся аудитории прокомментировали известный хоккеист, совладелец «Лас-Вегаса» Алексей Яшин и хоккейный комментатор Владимир Дехтярёв.



«Чемпионат» предлагает вниманию своих читателей фотографии специального фотокорреспондента Дмитрия Голубовича из фан-зоны чемпионата мира по хоккею, организованной на территории «МЕГА Белая Дача».