Сборная России разгромила Словакию на ЧМ-2017, Дадонов оформил дубль

Сборная России одержала разгромную победу над Словакией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 6:0.

Заброшенными шайбами отметились Евгений Дадонов, сделавший дубль, а также Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Вратарь Андрей Василевский провёл матч на ноль, отразив 22 броска.

Россияне лидирует в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Словаки занимают предпоследнее место, набрав четыре очка.

Россия разгромила Словакию — 6:0, Мозякин больше не сыграет на ЧМ! LIVE Сборная России проводит пятый матч на чемпионате мира – 2017. Соперник – Словакия. Начало — в 17:15 мск.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».