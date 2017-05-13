Третьяк: травма Мозякина – это большая потеря для сборной России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал травму капитана Сергея Мозякина, который больше не сыграет на чемпионате мира.

«Будет не хватать Сергея в плане игры в большинстве, лидерских качеств. Это большая потеря для любой команды. В матче со Словакией (6:0) команда была более собранной, чем с Данией (3:0). Встреча напоминала мне, как сборная СССР играла с канадцами, ребята с охоткой сегодня действовали, видимо, два дня отдыха помешали тогда. Василевскому было тяжело, всегда тяжело, когда мало бросков», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.