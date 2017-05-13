Дадонов и Серсен — лучшие игроки матча ЧМ-2017 Россия — Словакия

Нападающий Евгений Дадонов и защитник Михал Серсен стали лучшими игроками матча группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года между сборными России и Словакии. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Российский форвард отметился дублем, а также набрал одно очко за голевую передачу. Словацкий защитник провёл на льду 16 минут и 27 секунд и закончил матч с нулевым показателем полезности.

Россияне лидирует в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах. Словаки занимают предпоследнее место, набрав четыре очка.