Гавриков: словаки показывали жёсткий хоккей, но сборная Россия выжала всё

Защитник сборной России Владислав Гавриков прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Словакией (6:0) на чемпионате мира — 2017.

«У Словакии хорошая команда, показывали жёсткий хоккей. Со льдом непонятно что случилось. Вышли после первого перерыва — воск, коньки дрожали. Опасно было играть, шайба слетала. Не знаю, где ещё такое было. Когда залили заново, стало получше. Но от нас ничего не зависит. Говорить об этом нет смысла, надо выходить и играть.

Есть над чем работать, в чём прибавлять, маленькие ошибки надо убирать, а то за них потом накажут. Словакия — агрессивная команда, играют в хороший хоккей, но мы выжали всё. Сыграли два матча «на ноль» — это заслуга прежде всего Васи, он нас тащит. Мы чувствуем себя с ним уверенно. Василевский в порядке. Готовы, что соперники будут всё тяжелее. Видели, какой матч Латвия провела сегодня, да и США — сильная команда», — передаёт слова Гаврикова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.