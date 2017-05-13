Кузнецов и Орлов сыграют за сборную России в матче с Латвией на ЧМ-2017

Главный тренер сборной России Олег Знарок после победы своей команды в матче группового этапа над Словакией (6:0) на чемпионате мира — 2017 заявил, что игроки «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов сыграют в матче с Латвией. Встреча Россия — Латвия состоится 15 мая. Начало — 21:15 мск.

«Они готовы сыграть с Латвией», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.