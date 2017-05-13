Знарок: Панарина поберегли на матч с Латвией, Ничушкин сыграл на своём уровне

Главный тренер сборной России Олег Знарок прокомментировал победу своей команды в матче группового этапа над Словакией (6:0) на чемпионате мира — 2017.
«У нас где-то не получалось, получалось. Можем ещё лучше. Пробовали связки, когда счёт позволял. Готовимся к следующей игре.
Панарин получше, но решили поберечь на следующую игру. Качества льда не соответствует уровню чемпионата мира. Сегодня был первый матч Ничушкина, сыграл на своём уровне. Я доволен. Капитаном останется Белов», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.
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