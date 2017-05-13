Цигер: хочу выразить уважение России, важна концентрация для следующей игры

Главный тренер сборной Словакии Здено Цигер прокомментировал поражение от сборной России на чемпионате мира по хоккею 2017 года (0:6).
«Мои поздравления российской команде. Очень тяжёлая игра для нас, мы не справились с натиском соперника и уступили, нервничали и относились к сопернику слишком уважительно. Ребята понимали, что будет трудно. У нас было несколько возможностей забить, но мы их использовали. Нам не хватает голов. Хочу выразить большое уважение российской команде за эту встречу. Словакии важно сохранить концентрацию для следующей игры», — передаёт слова Цигера корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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Сборная России добилась пятой победы на турнире, разгромив Словакию, но потеряла до конца чемпионата мира своего капитана.