Зупанчич: в сборной Беларуси умные и опытные игроки, они заслужили победу

Главный тренер сборной Словении Ник Зупанчич прокомментировал поражение от Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:5).

«Первый период мы начали очень хорошо, несмотря на то, что первыми забили белорусы, инициатива была у нас. Второй период предопределил исход матча. Мы старались играть в давление, однако команда Беларуси состоит из очень умных и опытных игроков, поэтому мы так и не смогли вернуться в игру. Сегодня соперник заслужил эту победу», — приводятся слова Зупанчича на официальном сайте ФХРБ.