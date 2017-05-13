Россия — Словакия: видеообзор матча ЧМ-2017

Сборная России одержала разгромную победу над Словакией на чемпионате мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 6:0.

Евгений Дадонов оформил дубль, ещё по шайбе забросили Андрей Миронов, Никита Кучеров, Иван Телегин и Владислав Гавриков. Вратарь Андрей Василевский провёл матч на ноль, отразив 22 броска.

Россияне лидирует в группе А, на счету нашей команды 14 очков в пяти матчах.

Предлагаем вашему вниманию обзор лучших моментов матча Россия — Словакия.

Видеообзор матча Россия — Словакия можно посмотреть на «Чемпионате».