Рачковский: у Беларуси переходный период, но все три сборные играют в элите

Председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский прокомментировал победу над Словенией на чемпионате мира по хоккею 2017 года (5:2), которая позволила сборной Беларуси сохранить прописку в элитном дивизионе.

«Хочу сказать огромное спасибо нашим болельщикам. Всем, кто по-настоящему переживал за ребят и поддерживал их. Наверное, наша общая вера и зажгла этот огонь в ребятах. Вчера нам немного не повезло, но сегодняшний результат доказал, что команда наконец сняла какие-то оковы неуверенности.

Большое спасибо ребятам, которые играют в сборной. Многие из них без контрактов. Но они играют за страну, даже рискуя получить травму, пропустить сезон.

Конечно, мы хотели пройти в плей-офф. Но сейчас у нас объективно переходный период. Конечно, мы могли бы его отсрочить, но нужно двигаться вперед. В конце концов, не у многих стран сейчас все три сборные играют в элите мирового хоккея», — приводятся слова Рачковского на официальном сайте ФХРБ.