Урбас: разочарованы поражением, Словения проиграла матч во втором периоде

Нападающий сборной Словении Ян Урбас прокомментировал поражение от Беларуси на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:5). У словенцев в активе одно очко, они заняли последнее место в группе В и вылетели из элитного дивизиона мирового первенства.

«Конечно, мы очень разочарованы поражением. Мы неплохо начали игру, но во втором периоде провели несколько плохих минут. Получили пару удалений, которыми воспользовался соперник. Думаю, мы проиграли этот матч во втором периоде», — приводятся слова Урбаса на официальном сайте турнира.