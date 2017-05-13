Сборная Германии уверенно обыграла Италию на ЧМ-2017

Сборная Германии одержала уверенную победу над Италией в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «Ланксесс-Арене» в Кёльне, завершилась со счётом 4:1.

Кристиан Эрхофф открыл счёт на четвёртой минуте, однако вскоре итальянцы отыгрались благодаря голу Мишеля Маркетти. Маттиас Плахта вновь вывел немцев вперёд в концовке второго периода. Во второй двадцатиминутке Янник Зайденберг и Доминик Кагун сделали счёт 4:1.

После шести матчей сборная Германии набрала девять очков и занимает пятое место в группе А. Итальянцы идут на последнем месте.