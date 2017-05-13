Швейцария нанесла первое поражение Канаде на ЧМ-2017, отыгравшись со счёта 0:2

Сборная Швейцарии одержала волевую победу над Канадой в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2017 года. Встреча, проходившая на «АккорХотелс-Арене» в Париже, завершилась со счётом 3:2 ОТ.

На седьмой минуте матча канадцы вели со счётом 2:0 благодаря голам Райана О'Райлли и Митча Марнера. В третьей двадцатиминутке Фабрис Херцог реализовал большинство, сократив отставание, а вскоре Венсан Праплан сравнял счёт. Встреча перешла в овертайм, где победу швейцарцам принёс Фабрис Херцог.

Канадцы продолжают лидировать в группе В, набрав 13 очков в пяти матчах. Швейцарцы имеют в активе 11 баллов и занимают второе место