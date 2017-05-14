Серсен: мы проявили излишнее уважение к сборной России, но они заслужили победу

Защитник сборной Словакии Михал Серсен прокомментировал разгромное поражение от команды России в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею. Встреча завершилась со счётом 0:6.

«Мы проявляли слишком большое уважение к сопернику. С другой стороны, они показали отличное движение, были сильны в противоборствах и хорошо катались. Они нас переиграли и победили заслуженно», — цитирует Серсена Sport Aktuality.

Словакия занимает предпоследнее место в группе А. После пяти матчей они набрали четыре очка.