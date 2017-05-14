Роджер Федерер поздравил сборную Швейцарии с победой над Канадой на ЧМ-2017

Известный швейцарский теннисист, бывшая первая ракетка мира Роджер Федерер поздравил сборную Швейцарии с победой над Канадой на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Швейцарцы в третьем периоде смогли отыграть отставание в две шайбы и одержать победу в овертайме — 3:2.

«Ух ты, отличная игра. Поздравляю команду Швейцарии», — написал Федерер в своём «твиттере».

Канадцы потерпели первое поражение на турнире. Они являются действующими чемпионами мира. Швейцарцы занимают второе место в группе В, имея в активе 11 очков.