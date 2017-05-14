О'Райлли: в третьем периоде Швейцария нас перебегала, а мы просто наблюдали

Нападающий сборной Канады Райан О'Райлли прокомментировал поражение от Швейцарии на чемпионате мира по хоккею 2017 года (2:3 ОТ).

«В третьем периоде мы просто наблюдали за игрой. Соперник проделал хорошую работу, двигался, хорошо взаимодействовал. Они нас перебегали. Мы потеряли нужный настрой, перестали выкладываться и выигрывать единоборства. Они перехватили инициативу, трибуны их поддерживали. К сожалению, мы проиграли, но это станет для нас хорошим уроком. Турнир не закончен, нам надо собраться и показать лучшую игру в следующем матче.

Когда мы повели в две шайбы, план на игру оставался прежним. Мы хорошо разыгрывали шайбу, действовали на хорошей скорости, но первый гол соперника немного сказался на нас», — цитирует О'Райлли TSN.