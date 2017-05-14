Амбюль: швейцарцы не опускали рук, бомбардировали ворота, и шайба зашла

Нападающий сборной Швейцарии Андрес Амбюль прокомментировал победу над Канадой на чемпионате мира по хоккею 2017 года. Швейцарцы уступали в две шайбы, но отыгрались в третьем периоде и победили со счётом 3:2 ОТ.

«Мы не опускали руки и продолжали работать. Мы всегда верили. Мы весь вечер бомбардировали ворота соперника, и наконец шайба зашла. Нам немного повезло, но это неважно. Победа есть победа.

Канадцы продолжали прессинговать, но мы справились с этим и наш вратарь сыграл бесподобно», — приводятся слова Амбюля на официальном сайте турнира.