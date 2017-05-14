Малкин сравнял счёт в матче с «Оттавой», набрав 19-е очко за «Питтсбург»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин сравнял счёт в первом матче финальной серии Восточной конференции против «Оттавы Сенаторз».

Евгений Малкин отличился на 55-й минуте после передач Криса Куница и Рона Хэйнси, в касание с разворота переправив шайбу в ворота Крэйга Андерсона. Российский хоккеист набрал своё 19 очко (6+13) в 13 поединках Кубка Стэнли и возглавляет гонку бомбардиров.

Гол Малкина можно посмотреть на официальной странице НХЛ в «Твиттере».

В матче «Питтсбург» — «Оттава» идёт первый овертайм, счёт — 1:1.