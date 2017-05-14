НХЛ объяснила, почему был отменён гол Классона в матче «Питтсбург» — «Оттава»

Официальный сайт НХЛ опубликовал разбор эпизода с незасчитанным голом «Оттавы» в поединке финальной серии Восточной конференции с «Питтсбургом» (2:1 ОТ). При счёте 1:0 в пользу «Сенаторз» шайба пересекла линию ворот хозяев после броска защитника Фредрика Классона, однако арбитры отменили взятие, хотя свисток раздался уже после того, как шайба оказалась в воротах голкипера Марка-Андре Флёри.

Согласно правилу 78.5, голы подлежат отмене в случае, если «арбитр посчитал, что игра остановлена, даже если он физически не имел возможности остановить игру с помощью свистка». В данном эпизоде судья решил, что Марк-Андре Флёри накрыл шайбу и посчитал игру остановленной, хотя не успел сразу дать свисток. Это и стало основанием для отмены гола.

Видео эпизода можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

«Оттава» одержала победу в этой встрече — решающую шайбу в овертайме забросил Бобби Райан на 65-й минуте.