Глава оргкомитета ЧМ: лёд в Кёльне отличный, просто кто-то льёт на него жидкость

Президент немецкого хоккейного союза и глава оргкомитета немецкой части чемпионата мира — 2017 Франц Райндль заявил, что качество льда на кёльнской «Ланксесс-Арене» во время матчей чемпионата мира является отличным, а проблемы возникают только в матчах команды Словакии.

«С качеством льда на арене в Кельне всё в порядке, работники и заливочные машины работают хорошо. Проблемы происходили только на матчах команды Словакии, в других играх всё в порядке. Дело не во льде, а в чём-то другом. На лёд попадают посторонние субстанции. Я повторюсь, что дело не в качестве льда — оно отличное. Просто кто-то выливает жидкость на поверхность арены», — приводит слова Райндля ТАСС.

Из-за проблем со льдом был задержан второй период вчерашнего матча чемпионата мира по хоккею — 2017 между сборными России и Словакии (6:0).