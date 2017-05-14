Лучшие голы и сейвы девятого игрового дня ЧМ-2017

На чемпионате мира — 2017 завершился девятый игровой день.

В группе А сборная России нанесла поражение Словакии со счётом 6:0, Германия разгромила Италию — 4:1, а США одержали победу над Латвией — 5:3.

В квартете B Канада потерпела первое поражение на турнире, проиграв Швейцарии в овертайме (2:3). В двух других матчах Беларусь победила Словению со счётом 5:2, а Финляндия в овертайме добилась успеха в игре с Норвегией (3:2).

«Чемпионат» подвёл итоги девятого игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео лучших голов и сейвов игрового дня.

Также видео доступно на «Чемпионате»

Также видео доступно на «Чемпионате»