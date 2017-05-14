Лекомцев: никакой анархии при Захаркине я не заметил

Новичок «Югры» Иван Лекомцев высказался о своём переходе и поделился ожиданиями от работы с главным тренером Игорем Захаркиным и впечатлениями от ЧМ-2017.

«У меня было несколько вариантов продолжения карьеры, но я выбрал клуб из Ханты-Мансийска. Одним из факторов стало то, что «Югру» возглавил Игорь Захаркин — специалист, с которым мне довелось полтора года назад поработать в «Салавате Юлаеве». Переговоры были профессиональными и чёткими. Ханты-Мансийск — небольшой город, который чем-то похож на родной Глазов. Пять лет назад за «Югру» я уже выступал, и в этом клубе, а также городе мне было комфортно. Меня обменяли из Уфы в «Авангард» спустя пару недель после того, как Игорь Владимирович заменил Анатолия Емелина. Но мы за несколько тренировок поняли, что Уфа теперь начнёт играть в более атакующий, открытый хоккей. У Захаркина были чёткие требования, которые нужно было выполнять. Никакой анархии не заметил.

Команда может покинуть КХЛ? Никто из хоккеистов КХЛ в такой вариант развития событий не верит. В Ханты-Мансийске отличная, уютная арена, стабильное финансовое обеспечение, большое внимание болельщиков и руководителей. На мой взгляд, клуб абсолютно благополучен. Особенно на фоне некоторых других в КХЛ. С учётом активной трансферной политики «Югра» будет бороться за место в плей-офф. И занимать его.

Шипачёв в «Вегасе», Дадонов уходит, Гавриков в СКА? Таблица трансферов КХЛ Шипачёв покинул СКА, Дадонов проследует за ним, Гарбутт перешёл в «Сочи», Кундратек в «Торпедо», а Фролов в «Кузню» — таблица переходов КХЛ.

ЧМ-2017? Даже в эти дни в основном тренируюсь — зал, лёд, пробежки. Но когда играет сборная России, стараюсь занять место у телевизора. Есть все предпосылки для чемпионства. Ребята действуют активно, в атаку. Это та система игры, которую Захаркин ставил в «Салавате». Наверное, так будем играть и в «Югре», но, естественно, с учётом того, что кадровые возможности клуба и сборной нельзя сравнивать. Современный хоккей — это тотальный хоккей: пятеро впереди — пятеро сзади. Во второй половине чемпионата в такой хоккей мы старались играть в «Нефтехимике». Сделаем всё возможное, чтобы столь же современно действовала и «Югра», — цитирует игрока Russia-Hockey.