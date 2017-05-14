Свечников набрал 9 очков в 8 матчах плей-офф АХЛ, его команда в финале Запада

«Гранд Рэпидс» обыграл «Чикаго Вулвз» в серии второго раунда Кубка Колдера (4-1, 5:2 в пятом матче) и вышел в финал Западной конференции Американской хоккейной лиги. Соперником фарм-клуба «Детройт ред Уингз» на этой стадии будет победитель серии между «Сан-Хосе Барракуда» и «Сан-Диего».

Российский форвард «грифонов» Евгений Свечников в пятом матче серии забросил одну шайбу, а всего в 8 матчах плей-офф на его счету 9 (3+6) очков.

Форвард «волков» Иван Барбашёв успел провести в плей-офф АХЛ 2 матча, в которых не набрал очков.