Малкин: «Оттава» выжидала и забила, нам понятна их тактика

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (1:2 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли.

«В третьем периоде мы играли намного лучше. Об этом говорилось в раздевалке. Нам стала понятна их тактика, и мы заиграли лучше. Как и в овертайме, но им удалось забить. Они выжидали. Им был нужен один шанс – выход два в одного или три в два. У них хорошие хоккеисты. Нам надо играть, как в последней игре серии против «Вашингтона», – передаёт слова игрока официальный сайт НХЛ.