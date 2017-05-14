Малкин вышел на 3-е место по очкам в плей-офф в истории «Пингвинз», обогнав Ягра

Форвард «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин в первом матче финала Восточной конференции с «Оттавой Сенаторз» (1:2 ОТ) забил гол и был признан третьей звездой матча.

Российский хоккеист набрал своё 148-е (54+94) очко в 137 матчах плей-офф и вышел на чистое третье место в истории «пингвинов», превзойдя Яромира Ягра (147). Первое место по этому показателю у Марио Лемье (172 очка), второе – у Сидни Кросби (151).

Всего в 13 матчах текущего розыгрыша Кубка Стэнли Малкин набрал 19 (6+13) очков и продолжает лидировать в гонке бомбардиров.