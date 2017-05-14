Буше: у «Оттавы» многое получилось, но это только одна игра

Главный тренер «Оттава Сенаторз» Ги Буше прокомментировал победу над «Питтсбург Пингвинз» (2:1 ОТ) в матче финальной серии Восточной конференции розыгрыша Кубка Стэнли. Канадская команда в настоящее время ведёт в серии плей-офф Национальной хоккейной лиги.

«У нас многое получилось сегодня, но это только одна игра. Не надо обольщаться. Это только первый матч. Мы думаем, что следующий будет ещё тяжелее», – передаёт слова главного тренера канадской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.