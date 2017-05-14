Осала: рассматриваю только два варианта продолжения карьеры – НХЛ и «Магнитку»

Форвард сборной Финляндии Оскар Осала высказался о продолжении карьеры. 29-летний финский форвард провёл 6 последних сезонов в КХЛ, выступая за «Нефтехимик» и «Магнитку». Хоккеист является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе уральской команды.

«Пока ничего не могу сказать относительно своего будущего, кроме того, что рассматриваю только два варианта продолжения карьеры – НХЛ и «Магнитку». Решать буду после чемпионата мира. Мне было бы интересно ещё раз попробовать свои силы в Северной Америке», – сказал Осала.