Самые яркие моменты девятого игрового дня ЧМ-2017

На чемпионате мира — 2017 завершился девятый игровой день. В группе А сборная России нанесла поражение Словакии со счётом 6:0, Германия разгромила Италию — 4:1, а США одержали победу над Латвией — 5:3.

Гусев влился в концерты «шипачёвцев». Оценки сборной России Звено Шипачёва давало очередной концерт, Василевский снова не пропустил, а Миронов забивал, но «пожарил» — в оценках сборной России.

В группе B Канада потерпела первое поражение на турнире, проиграв Швейцарии в овертайме (2:3). В двух других матчах Беларусь победила Словению со счётом 5:2, а Финляндия в овертайме добилась успеха в игре с Норвегией (3:2).

«Чемпионат» подвёл итоги девятого игрового дня группового этапа ЧМ-2017 и представил видео самых ярких моментов игрового дня.

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