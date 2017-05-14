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Купер: я не увидел ничего криминального в словах Кучерова о «Тампе», уже забыл

14 мая 2017, воскресенье. 11:34. Хоккей

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер признался, что не обижается на российского форварда Никиту Кучерова за его резкие высказывания о команде в российской прессе.

«Я прочитал интервью Кучерова целиком, могу объяснить его слова только эмоциями. Все мы были расстроены тем, что не попали в плей-офф, хотя с этим сезоном связывали большие ожидания.

Тем не менее я не увидел ничего криминального в словах Кучерова, нет никаких обид, я вообще уже забыл про то интервью. Просто Кучеров по-настоящему командный игрок, он хочет сделать «Тампу» и своих партнёров лучше. Могу заверить вас, что Никиту очень любят в команде. Просто такие элитные таланты нередко видят игру на несколько шагов вперёд, читают игру на другом уровне, не как большинство хоккеистов. Никите стоит помнить об этом, учитывать это.

Кучеров провёл отличный год, он прогрессирует с каждым годом, его статистика в сезоне говорит сама за себя», – сказал Купер.

Кучеров: некоторые в «Тампе» перестали работать и просто получали деньги
Форвард «Тампы» Никита Кучеров рассказал о сезоне в НХЛ, драке с Тревором Дейли, буллите в ворота «Баффало» и вызове в сборную России.
Источник: Р-Спорт Сообщить об ошибке
Теги
Тампа-Бэй Лайтнинг Джон Купер Никита Кучеров
Новости. Хоккей
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