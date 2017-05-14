Бадюков: матч с США будет самой тяжёлой проверкой для сборной России

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился ожиданиями от оставшихся матчей сборной России на групповом турнире чемпионата мира.

«Теоретически нам может помешать поражение от американцев. С ними ещё надо справиться, это будет самая тяжёлая проверка за последнее время. Это очень сложный соперник, они могут продемонстрировать хороший, быстрый хоккей и использовать свои моменты. Это основной соперник нашей сборной на данный момент. Со шведами уже сыграли, и там была упорная игра, могли победить и те, и другие. С американцами будет то же самое», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.