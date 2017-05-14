Кросби: «Питтсбургу» надо найти способ прибавить

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал поражение от «Оттава Сенаторз» (1:2 ОТ) в первом матче финальной серии Восточной конференции Национальной хоккейной лиги.

«Это хоккей уровня плей-офф. Будут матчи, в которых появляются шансы забросить, но шайба не попадает в ворота. Но если играть правильно, то в итоге она туда попадёт. Думаю, нам надо просто сохранять такой же настрой и найти способ прибавить», – цитирует игрока американской команды официальный сайт Национальной хоккейной лиги.