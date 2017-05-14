Бекстрём провёл первую тренировку в составе сборной Швеции на ЧМ-2017

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бекстрём провёл первую тренировку в составе национальной сборной Швеции на чемпионате мира. Столичная команда Национальной хоккейной лиги уступила «Питтсбург Пингвинз» в серии второго раунда розыгрыша Кубка Стэнли, и Бекстрём отбыл в шведскую сборную. Также команду усилил голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Хенрик Лундквист.

В 82 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нападающий набрал 86 (23+63) очков. В плей-офф Национальной хоккейной лиги он провёл 13 матчей, в которых набрал 13 (6+7) очков.