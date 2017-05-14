Хекстолл: не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» и сборной Канады на чемпионате мира 2017 года Рон Хекстолл прокомментировал игру российского защитника Ивана Проворова.



«Проворов отлично провёл дебютный сезон, он был великолепен от первой игры до последней. Иван умный игрок, прекрасный парень, который усердно работает, мы рады, что такой хоккеист выступает в „Филадельфии“. Не могу сказать, что мы удивлены тому, насколько он уверенно прошёл первый сезон, но надо понимать, насколько сложно в таком возрасте избежать спадов. Мы просто не можем быть более счастливы тому, как Проворов начал свой путь в НХЛ», — цитирует специалиста «Р-Спорт».