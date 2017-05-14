Гецлаф: «Анахайм» умеет выполнять задание и не обращает внимание на трудности

Нападающий «Анахайм Дакс» Райан Гецлаф поделился ожиданиями от второго матча финала Западной конференции с «Нэшвилл Предаторз» (0:1 в серии).



«Всегда хорошо, когда команда может играть, не обращая внимание на трудности. Например, на такие, как удаления или пропущенные шайбы. Мы умеем выполнять задание на игру. Надеемся, что у нас снова это получится. Накануне мы не справились. Сейчас мы думаем о реванше и готовимся ко второму матчу, — приводит слова Гецлафа официальный сайт Национальной хоккейной лиги.