Пирн: когда не забиваешь при игре «пять на три», это обычно бьёт тебя в ответ

Известный хоккейный специалист Перри Пирн поделился мнением о первой игре «Нэшвилл Предаторз» и «Анахайм Дакс» (3:2).



«Нэшвилл» не реализовал большинство «пять на три»? Когда ты действуешь впятером против троих столь продолжительное время и не можешь этим воспользоваться, это обычно бьёт тебя в ответ. Сам факт, что «Предаторз» всё равно победили, хороший знак. Однако большинство «Нэшвилла» против меньшинства «Анахайма» — тот самый компонент, где у них есть преимущество. Это лучшая возможность для того, чтобы выиграть серию", — цитирует Пирна официальный сайт лиги.