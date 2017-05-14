ИИХФ: ЧМ-2018 важен для развития хоккея в Дании, обе арены замечательные

Вице-президент ИИХФ Хорст Лихтнер поделился мнением о том, что следующий чемпионат мира пройдёт в Дании.



«Спасибо датской федерации за активную подготовку к чемпионату мира 2018 года. Он пройдёт в двух городах на двух аренах. «Роял Арена» в Копенгагене совсем новая. Одна из лучших, что я видел за всю свою жизнь. Арена в Хернинге — тоже замечательная. Вчера у нас был установлен мировой рекорд — 18 600 зрителей на матче чемпионатов мира. К сожалению, дворец в Копенгагене столько не вместит, вместит чуть меньше. Но мероприятие является очень важным для развития хоккея и спорта в целом, в частности, в Дании», — передаёт слова Хернинга корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.