Датчане презентовали ЧМ-2018, который состоится в Копенгагене и Хернинге

Президент датской федерации хоккея Хенрик Нильсен отметил важность проведения ЧМ-2018 в Дании.



«Это очень важное событие для Дании. Я надеюсь, что мы хорошо проведём чемпионат мира 2018 года. Дания – небольшая страна, меньше Германии. Поэтому и вместимость наших арен меньше, чем, к примеру, в Кёльне. Однако инфраструктура Копенгагена и Хернинга продолжает развиваться, мы сделаем всё для того, чтобы делегациям, хоккеистам и болельщикам было комфортно у нас. Дания готова провести чемпионат мира на высоком уровне», — передаёт слова Нильсена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Фото: Павел Панышев, «Чемпионат»