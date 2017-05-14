В ближайшее время в КХЛ не будет команды из Дании

Президент датской федерации хоккея Хенрик Нильсен заявил, что в ближайшее время ни одна из датских хоккейных команд не планирует вступать в Континентальную хоккейную лигу.



«Такие разговоры имели место быть два-три года назад. Но сейчас это нереально, в ближайшее время датской хоккейной команды в КХЛ точно не будет», — передаёт слова Нильсена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



На данный момент в Континентальной хоккейной лиге выступают 29 команд, но хорватский «Медвешчак» близок к выходу из турнира.