Брызгалов: Овечкина сравнивают с Гецлафом по количеству принесённой пользы

Известный вратарь Илья Брызгалов поделился мнением о роли Александра Овечкина в неудачном выступлении в Кубке Стэнли — 2017.



«Я не могу давать Овечкину оценку. Мы с ним много играли вместе, мы друзья. Я не могу его обсуждать или что-то комментировать на его счёт. Все мы совершаем ошибки. Сейчас все разбирают, мол, вот в седьмой игре Овечкин был на льду, когда забивали оба гола, тыры-пыры. В чём-то они, может, и правы. Они же не только смотрят на Сашку. Они же его сравнивают постоянно. Сравнивают с тем, как Гецлаф в «Анахайме» в тяжёлые моменты на команду играет.

И смотрят на Овечкина – какую он принёс пользу команде. Насколько важен был для «Вашингтона» Александр. Все эти разговоры – они не с бухты-барахты берутся. Всё познается в сравнении. А сравнивают они игроков одинакового калибра", — цитирует Брызгалова «Спорт-экспресс».