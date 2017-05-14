Третьяк: Василевский прямо звенит, у него настроение хорошее, это очень важно

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением об игре вратаря сборной России Андрея Василевского.



«Дай бог, чтобы у Василевского и дальше всё было нормально. Но пока всё хорошо. Он получил колоссальное удовольствие в последних играх. Было видно, что он адаптировался к большим площадкам, контролирует шайбу, всё видит. Это очень важно. Он прямо звенит, у него настроение хорошее. А до этого чувствовался напряг, тяжесть. Кстати, моменты у ворот Василевского были, но он сыграл чётко и надёжно», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.