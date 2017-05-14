Третьяк: Ничушкин закроет меньшинство, в сборной не могут играть одни звёзды

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк поделился мнением о включении в состав национальной сборной нападающего Валерия Ничушкина.



«Заявка Ничушкина, а не Капризова? Это дело тренера, я не вхожу в тренерский состав. Ничушкин опытнее, он же и в НХЛ играл, в ЦСКА один из ведущих игроков. Решили, что на данный момент он один из тех, кто может закрыть меньшинство. Это тоже очень важно. Не могут играть одни звёзды, кому-то надо и обороняться. Вот взять Телегина. Он гоняет соперника, как мышей! Посмотрите, как он бегает. Не могу налюбоваться на него. Пять на четыре, а он как заводной. От него никто спастись не может, сколько же сил у Ивана.



Главный соперник сборной России на чемпионате мира? Мы всех уважаем. Посмотрите, с той же Данией был непростой матч. На всех нужно настраиваться», — передаёт слова Третьяка корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Куда ставить Кузнецова? Центр для Кучерова или прима из третьего звена Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов пополнил состав сборной России. Дмитрий Ерыкалов объясняет, как его могут использовать.