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Защищать ворота сборной Латвии в матче с Россией будет Элвис Мерзликин

14 мая 2017, воскресенье. 18:06. Хоккей

Защищать ворота сборной Латвии в матче с командой России в матче чемпионата мира по хоккею -2017 будет Элвис Мерзликин, рассказал тренер латвийской сборной Артис Аболс. Встреча Россия — Латвия состоится 15 мая, начало — в 21:15 мск.

«В матче с Россией в воротах будет Элвис Мерзликин», - передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Команда Олега Знарка выиграла все пять проведённых матчей на ЧМ-2017. Сборная Латвии одержала победы в трёх из пяти сыгранных матчей, проиграв командам Швеции (0:2) и США (3:5).

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Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Сборная Латвии — Хоккей Сборная России — Хоккей Артис Аболс ЧМ-2017
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