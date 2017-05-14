Стржалковский: с ХК «Динамо» ситуация непрозрачная, мы клуб не контролируем

Председатель Всероссийского физкультурно-спортивного общества (ВФСО) «Динамо» Владимир Стржалковский поделился мнением о ситуации с ХК «Динамо».



«С хоккейным клубом ситуация для нас непрозрачная. По форме управления ХК «Динамо» — это АНО, то есть оно предельно закрыто для нас, представителей общества «Динамо» нет в руководстве, совете директоров. Мы тоже наслышаны о долгах клуба под 2 млрд рублей. Притом что у них спонсорские контракты на 1,3 млрд – с ВТБ, «Транснефтью», более мелкими спонсорами. Я уже не раз пытался безуспешно встретиться с исполняющим обязанности председателя совета директоров ХК, но каждый раз по какой-то причине он от встречи отказывался. И на данный момент мы не контролируем ситуацию в хоккейном клубе, это вопрос к Сафронову и Нургалиеву.



По спонсорскому соглашению с ВТБ общество «Динамо» получает деньги на спонсорскую поддержку ХК и ФК «Динамо», при этом пропорции или суммы, кому сколько, там не прописаны. До 20 августа у ХК действует прямой спонсорский контракт с ВТБ, а что будет дальше – посмотрим», — передаёт слова Стржалковского корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.