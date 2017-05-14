Оши: не люблю перемены и хочу остаться в «Кэпиталз», мне всё нравится

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши, который 1 июля может стать неограниченно свободным агентом, рассказал о желании остаться в команде.



«Мне нравится в «Вашингтоне». Пока я не знаю своего будущего. В данный момент всё ещё чувствую себя частью команды, одним из «Кэпиталз». Ощущения такие, что я здесь и останусь. Если что-то изменится, то изменится.

Не люблю перемены. Честно сказать, я больше думал об этом летом прошлого года, чем по ходу нынешнего сезона. Год получился очень весёлым и интересным. Я ни разу всерьёз не задумывался о выходе на рынок свободных агентов. И в последние дни я тоже об этом не думал.

Мне прекрасно подходили состав «Вашингтона», клубная организация, тренеры. Для моей семьи это тоже отличный вариант. Так что я бы хотел остаться», – цитирует Оши Washington Post.