Витолиньш: Панарин сыграет с Латвией, Кузнецов начнёт матч в центре

Тренер сборной России Харийс Витолиньш поделился ожиданиями перед матчем с Латвией на чемпионате мира.



«Латвия играла наравне со шведами и с американцами. Реализуй они свои моменты – была бы совсем другая игра. Они на этом чемпионате мира выглядят хорошо, скоростные ребята, будет хорошая игра. Боб Хартли привил команде чисто канадский рисунок. Думаю, что Панарин вернётся в состав. А с кем будет играть – решим завтра. Кузнецов начнёт центральным, а дальше будем смотреть. Мы планируем заявить 13 нападающих и 7 защитников. Не знаю, будет ли играть Орлов в большинстве. Определимся после раскатки», — передаёт слова Витолиньша корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.