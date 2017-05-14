Кузнецов: чемпионат мира и Кубок мира по организации не сильно отличаются

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал о первой тренировке в составе национальной команды на чемпионате мира – 2017.



«Важно было покататься. Вчера удалось уснуть в час ночи по местному времени. Потом встал в шесть утра по делам и дальше спать. Атмосфера в сборной хорошая. Поиграли «три на три», давно такого у меня не было. Только в России так играют на тренировках. Надеюсь, что завтра будет всё ещё лучше. Все ребята общаются, улыбаются. Видно, что позитивное настроение в сборной. Я всегда за то, чтобы даже какие-то неприятные моменты переводить в позитив.



С кем буду играть против Латвии – не знаю, тренеры не говорили. У меня нет предпочтений, со всеми готов выйти. Может быть, есть игроки, которые выбирают, с кем играть, но я не из таких. На большой площадке мне нормально, никаких проблем. По организации Кубок мира и чемпионат мира отличаются не сильно. Для нас всё то же самое: отель, тренировки. Там разве что был ажиотаж из-за того, что турнир проходил в Канаде. Считалось, что Кубок мира сопоставим с олимпийским турниром. Здесь в Кёльне тоже много болельщиков», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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