Орлов: не первый раз приезжаю на чемпионат мира без контракта, ничего страшного

Защитник сборной России Дмитрий Орлов поделился впечатлениями от первой тренировки в составе национальной команды на чемпионате мира – 2017.
«В том году я быстро освоился. Сейчас посмотрим, как удастся перестроиться на большой лёд. Поражение от «Питтсбурга» немного отпустило, надо позитивно подходить к играм за сборную. Сегодня будет собрание, посмотрим, что скажут тренеры по поводу нашей роли в команде. Не знаю, буду ли играть в большинстве. Я не первый раз играю за сборную без контракта: и в Москве, и в Минске уже так было. Ничего страшного. О новом контракте пока не думал. Меня может забрать «Вегас»? От меня это не зависит. Решать командам. С Шипачёвым на эту тему не общались», — передаёт слова Орлова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».