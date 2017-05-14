ЧМ-2017: сборная Чехии обыграла Францию, одержав пятую победу подряд

Сборная Чехии одержала уверенную победу над командой Франции на чемпионате мира по хоккею — 2017, встреча завершилась со счётом 5:2. Чешская сборная выиграла пятую встречу подряд.



В составе сборной Чехии авторами голов стали Давид Пастрняк, Ян Рутта, Томаш Зогорна и Михал Ржепик, оформивший дубль. У французской сборной заброшенные шайбы на свой счёт записали Стефан Да Коста и Антуан Руссель.



Сегодня на чемпионате мира по хоккею также пройдут матчи Дания — Швеция и Швейцария — Финляндия. Начало матчей — в 21:15 мск.



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