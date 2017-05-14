Кузнецов: не могу повторить слова Овечкина про ОИ, как НХЛ скажет – так и будет

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов оценил свои шансы сыграть на Олимпийских играх 2018 года в Южной Корее.



«С Олимпиадой всё просто. Если я буду играть в НХЛ, то как скажут нам – так и будет. Я не могу повторить слова Овечкина. Если он и ещё несколько игроков соберутся, то и у нас появится больше шансов сыграть на Олимпиаде. Кто я такой? Если большие игроки вроде Овечкина, Кросби, Тейвза и Кейна скажут, что хотят поехать, – их поддержат. Думаю, всё окончательно станет понятно за пару недель до Олимпиады. Я не могу взять и улететь. Я улечу, меня дисквалифицируют, а потом НХЛ возьмёт и отпустит всех игроков. Такое тоже может быть», — передаёт слова Кузнецова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.



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